Nuove sfide per i pompieri dopo un anno “tranquillo”

Sempre in attesa della nuova legge

Nuove leve non sono tuttavia l’unico regalo che i pompieri ticinesi aspettano. A essere molto attesa è l’approvazione della nuova legge cantonale sui pompieri, attualmente ferma in Commissione costituzione e leggi del Gran Consiglio. “La nuova legge definisce elementi legati a questioni finanziarie”, spiega Zamboni. “Questo è sicuramente importante, ma il nuovo testo dovrebbe soprattutto servire per la realizzazione di aspetti pratici, che riguardano per esempio la formazione”. La legge, come detto, è molto importante. Per Zamboni, tuttavia, l’attesa è stata un po’ troppo lunga. “Siamo pompieri”, commenta rassegnato. “Per nostra natura siamo abituati a correre. Dobbiamo accettare il fatto che il ritmo della politica è diverso”.