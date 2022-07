Nuova Zona 30 nel Quartiere Saleggi

A partire da domani – 29 luglio – nel quartiere Rusca-Saleggi si potrà viaggiare a un massimo di 30km/h. Questa introduzione rientra nel proseguimento dell’attuazione della strategia di gestione della mobilità stradale, adottata dal Municipio di Locarno negli anni passati. Lo comunica la Città di Locarno, spiegando che a marzo 2021 il Consiglio Comunale aveva votato per un credito di 960mila franchi che comprendeva tutta una serie di misure – sia costruttive che di segnaletica – al fine di mettere in atto la nuova regolamentazione stradale.

“Migliorare sicurezza e viabilità”

Per Nicola Pini, Capodicastero Sviluppo economico e territoriale, “l’introduzione della Zona 30 permette di migliorare non solo la sicurezza del quartiere – eliminando i punti critici, mettendo in sicurezza i percorsi pedonali soprattutto casa-scuola e moderando dove necessario la velocità dei veicoli, visto che sono state registrate punte di oltre 80km/h – ma anche la vivibilità dello stesso, rafforzandone l’attrattiva per l’insediamento di attività e famiglie. Si tratta di un investimento importante a favore di cittadini e territorio, specie in un quartiere molto denso e popoloso, con molte scuole di ogni livello, diversi punti di attrazione e molto frequentato per passeggiate”. L’area di cui parla Pini si estende infatti da via alla Morettina fino a via Balestra, rispettivamente da via Bramantino fino a via alle Scuole. Una seconda tappa, che riguarda la parte del quartiere a est di via Balestra, sarà invece pronta per l’autunno.

Quartiere più esteso della Città

Il Quartiere Rusca-Saleggi è il più grande della Città ed è caratterizzato da un reticolo stradale ortogonale e arterie lineari lunghe fino a 1km. Le misure e gli accorgimenti adottati, unitamente alla segnaletica che delimita le porte d’entrata al comparto interessato, si sono concentrati in modo particolare sulla realizzazione di marciapiedi passanti, sulla formazione di dossi, così come sul restringimento ottico della carreggiata.

Fine lavori entro ottobre

La messa in funzione del secondo comparto, che va a inserirsi in quello già realizzato nel 2005 nella parte nord-est del quartiere, è ancora in fase di costruzione e i lavori termineranno entro ottobre. Da quel momento, tutti i quartieri urbani di Locarno verranno gestiti tramite questa forma di regolamentazione del traffico. Questa negli anni ha mostrato la sua efficacia sia per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza, sia per la qualità di vita degli utenti della strada e gli abitanti.

Un anno per sperimentare

Dall’entrata in funzione della misura si avrà un anno per valutare il tutto in quanto considerato un periodo di sperimentazione. Per questo motivo verranno raccolti diversi dati che terranno conto delle velocità registrate e del comportamento degli utenti, ma anche del numero del genere di incidenti. Così facendo, il Municipio avrà modo di verificare l’efficacia della regolamentazione, per poi decidere se adottare ulteriori interventi per migliorare i risultati ottenuti.