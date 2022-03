Sono 2’419 i casi di Covid-19 registrati nel fine settimana in Ticino. Lo scorso lunedì si erano contate 2’493 infezioni. Negli ospedali ticinesi sono ricoverati 132 pazienti, 9 dei quali in cure intense. Nessuna persona è deceduta a causa del coronavirus. Venerdì i ricoverati erano 117, 12 dei quali in cure intense.