Novazzano boccia gli appartamenti per anziani

“Una battaglia difficile”

Il “No” si è imposto per 636 schede contro 533 “Sì”, con una partecipazione del 69,6%. Per Nicola Soldini, primo firmatario del referendum da noi raggiunto, il risultato rappresenta “un’estrema soddisfazione. È stata una battaglia difficile perché avevamo il Municipio compatto contro di noi, così come una parte consistente del Consiglio comunale. A risultare decisive - credo - sono state le ragioni che abbiamo saputo mettere in evidenza: insostenibilità finanziaria del progetto per un Comune piccolo come Novazzano, cementificazione eccessiva di un’area verde (un problema soprattutto nel Mendrisiotto) e infine finalità sociali presentate dai favorevoli che a mio giudizio erano semplicemente incomprensibili”.