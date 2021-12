Niente tassa di collegamento a gennaio

In una risposta all’interogazione 5 dicembre, emessa lo scorso 22 dicembre, il Consiglio di stato conferma che il primo gennaio 2022 non verrà applicata la tassa di collegamento. Questo perché, come affermato in precedenza dal CdS stesso, la tassa non sarebbe stata applicata fintanto che la crisi pandemica non fosse stata superata e i contribuenti non avessero ricevuto un’adeguata informazione.