Niente neve, ma c’è chi resiste

Inverno strano, ma ormai non così tanto

A Lüina si scia però sulla neve artificiale: la pista immacolata è solo una striscia, circondata dal verde-marrone dell’erba invernale. Nel complesso, però, i responsabili della piccola struttura non si lamentano: “Siamo fortunati. In Ticino, siamo uno dei pochi ad aver aperto, garantendo i corsi di Natale e di Capodanno”, spiega Daphne Darani, direttrice della Scuola svizzera di sci Airolo-San Gottardo. Dopotutto, per Darani questo inverno 2021-2022 non è poi così anomalo (da qualche anno a questa parte): “Se non erro, nel 2013 gli impianti di Pesciüm sono stati aperti il 17 gennaio. Un altro anno abbiamo addirittura dovuto trasportare neve qui a Lüina per potere tenere il corso per i principianti. Siamo abbastanza abituati a questi inverni nei quali la neve tarda ad arrivare”. Con una speranza che suona come una promessa: “Alla fine, comunque, la neve arriverà e sarà così tanta che non sapremo dove metterla!”