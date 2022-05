Nessun paziente in terapia intensiva per Covid

Non accadeva dal 14 luglio 2021: nelle terapie intensive ticinesi non ci sono più pazienti Covid. È il dato più significativo che emerge dal bollettino giornaliero dei dati Covid diramato dall’Ufficio del medico cantonale e che da domani sarà pubblicato solo settimanalmente, il mercoledì.

Nelle ultime 24 ore sono stati annunciati in Ticino 57 nuovi positivi al Covid-19. Ieri erano stati annunciati 141 casi (calcolati sull’intero fine settimana), martedì scorso erano 113. Nei reparti ospedalieri sono ricoverati 43 pazienti, tre in meno rispetto a ieri. Non sono stati segnalati decessi riconducibili al coronavirus, con il totale delle morti per Covid in Ticino che resta fermo a quota 1’190 dal rilevamento di lunedì 16 maggio.