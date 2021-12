Nebiopoli prosegue ma inserisce il 2G

Nebiopoli, unico tra i grandi carnevali, prosegue per la sua strada nell’allestimento dell’edizione 2022 nonostante l’inasprimento delle misure a livello federale. Il comitato annuncia però una serie di misure, concordate con il Cantone, per ridurre il rischio, specificando che “si osserva con con attenzione l’evoluzione della situazione e ribadiamo di essere pronti a dire stop in qualsiasi momento”, specialmente in caso di peggioramento della situazione a livello ospedaliero. Per questo “il termine ultimo per non subire importanti danni economici sarà nelle ultime due settimane di gennaio” e che pur essendo un messaggio di “speranza” e “ripartenza” non è un “carnevale a tutti i costi”.

Ecco le decisioni introdotte:

- Serate di festa accessibili solamente con certificato “2G” (guariti e vaccinati). Il pubblico potrà quindi consumare in piedi e senza obbligo di mascherina.

- Il Comitato ha richiesto al Cantone l’autorizzazione a proporre i cortei (corteo dei bambini, corteo notturno delle guggen e corteo mascherato a circuito chiuso) con accesso con certificato “3G” (tamponi, guariti e vaccinati). Questo significa però che pubblico e figuranti dovrebbero indossare la mascherina di protezione e sul percorso del corteo non sarebbe permessa nessuna consumazione in piedi. “In virtù di ciò”, si legge nella nota, “analizzeremo quindi l’evolversi della situazione nelle prossime settimane e siamo pronti a restringere ulteriormente le regole di accesso anche a questo genere di manifestazioni applicando il certificato 2G”.

- I biglietti saranno prevalentemente venduti in prevendita

- Si rinuncia agli eventi per i bambini (balli e giochi) poiché ritenuti troppo rischiosi dal lato sanitario.