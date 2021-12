Natale in Piazza a Lugano, si va avanti

“Solo per poco”

Sono appunto invece stati risparmiati i mercatini di Natale in Piazza, “anche perché dureranno ancora poco, solo fino al 24 dicembre”, spiega a Ticinonews Roberto Badaracco, capo Dicastero Cultura, sport ed eventi. Agli occhi del Municipio di Lugano, le misure in vigore sono sufficienti: “Abbiamo stabilito sin dall’inizio dei piani di protezione, che prevedono distanziamento e obbligo di mascherina in tutta l’area”. Misura quest’ultima che, in base a segnalazioni giunte in redazione e come abbiamo potuto appurare noi stessi, viene però spesso disattesa. È tuttavia proprio per proteggere i numerosi visitatori della zona, che finiscono spesso per assembrarsi in alcuni punti, che le autorità cittadine hanno introdotto l’obbligo della mascherina: “Invitiamo la popolazione a fare prova di responsabilità: evitiamo il centro nei momenti di massima affluenza e, se ci si deve comunque recare, non restiamo a lungo nelle aree dove ci sono assembramenti”.