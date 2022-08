Nafta, si compra meno ma più spesso

La terza fase canicolare di questa estate attanaglia il nostro cantone, ma nonostante il caldo c’è chi già volge lo sguardo alla stagione fredda. D’altronde, l’estate è uno dei periodi più indicati per riempire i propri tank di nafta. Quest’anno, però, l’estate è molto calda anche sul fronte dei prezzi del gasolio: solo lo scorso novembre la nafta si aggirava attorno al franco al litro, mentre oggi il gasolio è attorno a 1,50 Frs. al litro. Il rincaro tocca quindi quota 50%.

Nuove abitudini

Cambiano quindi le abitudini dei consumatori. Ce lo conferma Paolo Righetti, presidente di Swissoil Ticino: “I quantitativi ordinati sono inferiori rispetto al solito. Vediamo inoltre numerosi clienti ordinare sì gasolio in minori quantità, ma più volte sull’arco di un determinato periodo”. Questo però genera nuovi costi presso i rivenditori di nafta: “Portare lo stesso quantitativo di gasolio in tre viaggi separati invece che in uno triplica i costi legati alla consegna”.