Mulino Maroggia, c’è la licenza edilizia

Importante passo avanti per la rinascita del Mulino di Maroggia, distrutto dal rogo poco più di un anno fa. Stando a quando dichiarato dal sindaco Jean Claude Binaghi al Corriere del Ticino, nei giorni scorsi è già stata rilasciata la licenza edilizia. “In paese la gente non vede l’ora che il mulino venga ricostruito. Anche perché fa parte della nostra identità”, ha commentato il sindaco al giornale.

Dal canto suo il titolare dell’azienda Alessandro Fontana ha spiegato che i lavori di preparazione sul sedime sono già in corso e a breve si partirà con il cantiere vero e proprio. “Se tutto va bene tra un anno dovremmo essere in fase di collaudo per l’impianto, mentre per terminare tutti i lavori ci vorrà un po’ più di tempo”.