Moon & Stars? “Un programma tutto maschile”

La musicista Sophie Hunger ha espresso su Twitter la sua irritazione per il programma tutto al maschile del festival “Moon & Stars” di quest’anno a Locarno. Hunger afferma di detestare la cultura della denuncia via social, “ma cosa dovremmo fare esattamente?”, scrive nel tweet riportato dall'edizione online della Nzz.

La replica

Il direttore del festival Dani Büchi all'agenzia di stampa Keystone-Ats ha definito il commento della cantante “un’idiozia e una polemica”. Purtroppo quest’anno non è stato possibile ingaggiare una musicista in grado di attirare 8'000-10'000 spettatori. Se venissero venduti meno di 8'000 biglietti, Moon & Stars sarebbe in perdita. Il motivo? Non è un festival con un programma generale, ma una serie di concerti individuali; ognuno deve funzionare da solo, ha detto Büchi. Sfortunatamente, ci sono pochissime donne musiciste a questo livello, afferma. Il mercato è piccolo, continua Büchi. Lui stesso se ne rammarica molto. “Moon & Stars vorrebbe vedere più artiste sul palco.” Ogni anno “verifichiamo la disponibilità di centinaia di musiciste”, aggiunge