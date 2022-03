Monte Generoso, a bordo per la stagione 2022

È una stagione 2022 ricca di novità quella che si appresta ad affrontare la Ferrovia Monte Generoso. “Inizieremo il 2 e 3 aprile con la nostra festa di apertura”, ci spiega Monica Besomi, responsabile marketing e comunicazione. Le iniziative ideate dalla ferrovia turistica sono rivolte anche alla popolazione ticinese, “per la quale è previsto, per tutta la stagione, uno sconto del 30% sul biglietto”. E proprio su questo fronte si conta la novità principale di quest’anno: la Ferrovia Monte Generoso entra infatti nel servizio nazionale diretto delle Ffs. Concretamente, “da adesso è possibile acquistare i biglietti della Ferrovia Monte Generoso su tutti i canali di vendita delle Ferrovie federali, sito internet incluso”, illustra la nostra interlocutrice. “Un nostro passeggero potrà quindi – per esempio – comprare un unico biglietto da Lugano o Zurigo fino alla vetta del Monte Generoso”.

Rinnovo linea ferroviaria a buon punto

Il 2022 è il 132esimo anno di attività dell’iconico trenino che da Capolago si arrampica fino ai 1’700 metri della vetta del monte momò. Dal novembre 2019, gli operai sono al lavoro per rimpiazzare con del materiale moderno i 9 km della vecchia linea a cremagliera risalente a fine Ottocento, per un investimento che per il percento culturale Migros, proprietario della Ferrovia, ammonta a circa 20 milioni. “Siamo grosso modo a tre quarti dell’opera”, precisa Monica Besomi. “I lavori si sono concentrati durante le stagioni invernali. Chiuderemo ancora il prossimo inverno per completare il rinnovo della linea ferroviaria”. I lavori sono comunque a buon punto, “anche grazie all’inverno mite che abbiamo superato”.