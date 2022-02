Monte Gambarogno, ora si sorveglia

Il dispositivo di spegnimento è stato smantellato. Militi e mezzi sono rientrati in caserma e da questa sera – spiega il comandante dei pompieri Samuele Barenco “inizia la delicata fase di sorveglianza”. “Sono state due settimane intense, negli ultimi giorni abbiamo attivato il concetto cantonale di rinforzo per scaricare i pompieri di montagna di Bellinzona e per permettere loro di riposare. Il morale è alto e si è potuto vedere la passione dei nostri pompieri”, racconta ai microfoni di Ticinonews Barenco.

Dispositivo di sorveglianza

Per questo motivo, è entrata in vigore il nuovo dispositivo di sorveglianza, che prevede la presenza costante di piccoli distaccamenti di militi sia durante la notte, sia durante il giorno. I militi avranno il compito di sorvegliare e ispezionare la zona interessata, per identificare e segnalare rapidamente qualsiasi situazione di pericolo. Allo stesso tempo, sono state predisposte le risorse per poter reagire tempestivamente ed efficacemente.