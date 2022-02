“Ci si avvia verso la fine della fase di spegnimento e bonifica”. Così il comandante dei pompieri di Bellinzona Samuele Barenco in una nota stampa che aggiorna la situazione del rogo scoppiato ormai più di una settimana fa sul Monte Gambarogno.

“Lavori quasi ultimati” I lavori di spegnimento e bonifica sono quindi quasi ultimati. “L’area interessata da punti caldi è oramai ridotta a poche centinaia di metri quadrati”, sottolinea il comandante. Negli ultimi due giorni due gruppi di pompieri di montagna “hanno perlustrato anche le zone più impervie, a ridosso del crinale e delle rocce presenti poco sotto, per scovare eventuali punti sfuggiti al rilievo notturno a causa del riverbero termico delle rocce”, spiegano.

“Il morale dei militi è alto”

Nonostante il lavoro impegnativo sul piano fisico e per alcuni di loro la stanchezza accumulata da diversi giorni di impiego, al termine della giornata di lavoro il morale dei militi intervenuti “è alto e la soddisfazione per il lavoro svolto è palpabile”, racconta Barenco. La passione, che accomuna tutti i pompieri, “è uno degli elementi essenziali per la motivazione dei militi volontari, chiamati spesso a sacrificare il loro tempo libero a favore della comunità”.