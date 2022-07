“Montagne sicure”, anche per questa estate

È iniziata la stagione estiva del progetto di prevenzione “Montagne sicure” promosso dal Dipartimento delle istituzioni. I temi sono stati rivisti e arricchiti con alcune priorità: la segnaletica dei sentieri, la problematica dei cani da protezione delle greggi e delle vacche nutrici, oltre ai suggerimenti per chi pratica escursioni in Mtb e E-Bike.

A chi è rivolta In questi giorni si concluderà la distribuzione del materiale di sensibilizzazione realizzato nell’ambito del progetto. La campagna si rivolge soprattutto a coloro che frequentano la montagna soltanto occasionalmente e per questa ragione è importante che lo facciano in sicurezza “affinché la montagna sia sempre un piacere”, come recita lo slogan principale.

Il nuovo tema

Quest’anno, in aggiunta ai tradizionali campi di intervento, è stato affrontato il tema della Mtb (e delle E-Bike) in ragione del forte sviluppo di questo settore. Accanto all’abilità richiesta, in particolare, per la conduzione di biciclette elettriche (che rendono gli itinerari “più accessibili” non senza qualche controindicazione) è stato affrontato il tema del rispetto e della convivenza quando sul sentiero si incontrano degli escursionisti.