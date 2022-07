Mondiali di ciclismo a Bellinzona nel 2028?

“Ticino terra di ciclismo”

I Mondiali di ciclismo hanno scritto la storia dello sport ticinese. Quattro appuntamenti iridati, distribuiti sull’arco di 70 anni e un solo denominatore: la passione dei ticinesi per le due ruote. Fino ad oggi, però, solo il Sottoceneri ha ospitato questo grande appuntamento. Non perché nel resto del Cantone mancasse la voglia di fare qualcosa, ma perché non c’è mai stata l’occasione per organizzarli. Da qui la proposta di organizzarli a Bellinzona nel 2028.