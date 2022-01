Misure a favore dei media, il confronto

I media sono in difficoltà. Sempre meno persone sono disposte ad abbonarsi a un giornale. I colossi come Facebook e Google attraggono una grossa fetta degli investimenti pubblicitari erodendo gli introiti degli editori svizzeri, che negli ultimi vent’anni hanno perso quasi un miliardo di franchi in entrate pubblicitarie. Negli ultimi 18 anni sono una settantina le testate che sono scomparse e molti di quelli che non hanno chiuso sono stati assorbiti dai grandi gruppi. Poi è arrivata la pandemia che mettendo in ginocchio eventi e molti settori economici ha falcidiato una volta ancora le inserzioni. In questo panorama desolante la Confederazione ha deciso un pacchetto di misure a sostegno dei media che punta ad aumentare gli aiuti finanziari alla stampa.