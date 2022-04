Minusio, fiamme all’esterno di una casa

I militi sono intervenuti con apparecchi protezione della respirazione dapprima per proteggere l’abitazione e in seguito per spegnere e raffreddare.

Ieri, invece, sono stati allarmati i pompieri di Onsernone e quelli di Locarno per un principio di incendio in un rustico sui monti in zona Colmo sopra a Loco. I militi del Corpo pompieri Onsernone sono stati portati in quota tramite un elicottero civile che in seguito ha trasportato materiale e acqua necessaria alle opere di spegnimento.