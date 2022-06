Migros Ticino punta sull’idrogeno

Sull’areale Migros di Sant’Antonino, nei pressi della stazione di servizio Migrol, sorgerà la prima stazione di rifornimento di idrogeno di Migros Ticino. Il progetto, sottolinea il gigante arancione in una nota, è realizzato in collaborazione con l’Azienda cantonale dei rifiuti e l’Azienda elettrica ticinese. La nuova struttura dovrebbe entrare in funzione entro i primi mesi del 2023 con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del traffico pesante.

Sfruttando la vicinanza strategica al grande termovalorizzatore di Giubiasco, accanto al quale partirà il nuovo progetto di produzione di idrogeno promosso dall’Azienda cantonale dei rifiuti e dell’Azienda elettrica ticinese, Migros Ticino ha deciso di fare la propria parte, richiedendo e ottenendo le necessarie licenze cantonali per la posa di serbatoi di stoccaggio per alimentare la futura stazione di rifornimento per autoveicoli pesanti. Quest’ultima sarà aperta al pubblico, usufruibile anche da attori terzi, e si occuperà di distribuire al cliente finale il prezioso gas sostenibile a chilometro zero.