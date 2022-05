È un dato sicuramente preoccupante: un ragazzo su quattro al termine della scuola dell’obbligo ha difficoltà a comprendere un testo. Per questo motivo da cinque anni a questa parte nel mese di maggio si tiene la Giornata della lettura ad alta voce. Sono stati oltre 7’500 i lettori/lettrici volontari che hanno letto ad alta voce in tutta la Svizzera raggiungendo, con le loro storie, oltre 50’000 ascoltatori (tra bimbi, ragazzi, famiglie, ecc.). Oltre 400 in totale gli eventi pubblici di lettura, mentre in Ticino ne sono stati organizzati una trentina. Secondo la coordinatrice Catherina Sitar “con una lettura regolare si riesce ad avere tutta una serie di benefici”.

Per la giornata odierna sono scesi in campo prestigiosi ambasciatori che, con la loro notorietà, fungono da richiamo per l’iniziativa. Da Christa Rigozzi a Fabrizio Casati, passando per la nostra Caroline Roth e arrivando fino al mister del Lugano Mattia Croci Torti. Abbiamo seguito proprio l’allenatore bianconero, che si è recato alle scuole elementari di Balerna. “È stato emozionante leggere la mia storia alla classe” – ha detto ai microfoni di TeleTicino – “ho scelto proprio una storia sulla lettura ad alta voce, breve ma con un messaggio forte”. E gli allievi, tra cui anche la figlia dell’allenatore, si sono divertiti, tra domande sulla Coppa Svizzera e retroscena raccontati dal mister. Per Croci Torti, avendo lui tre figli, non si tratta certo di una novità. “Mi alleno tutte le sere raccontando libri, ma conserverò un ricordo bellissimo di questa giornata”, ha concluso la guida tecnica del Lugano fresco di vittoria in Coppa Svizzera.