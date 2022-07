Stava lavorando su un tetto quando, forse per un colpo di calore, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. È successo oggi pomeriggio a Mendrisio in un cantiere di via Francesco Mola. Lo riporta RescueMedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno richiesto la collaborazione dell’Unità di Intervento Tecnica dei pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto per l’evacuazione del paziente dal tetto dello stabile con l’ausilio dell’autoscala.