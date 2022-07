Mendrisio, nuova direttrice al Museo d’Arte

Il curriculum di Paltenghi Malacrida

Classe 1971, Paltenghi Malacrida, si è laureata in Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Pavia e vanta una grande esperienza sia nell’organizzazione espositiva (dal 1995 al 2005 è stata Collaboratrice Scientifica presso il Museo d’Arte Moderna di Lugano, Villa Malpensata, partecipando all’organizzazione di importanti monografiche; negli anni a seguire ha collaborato a numerose rassegne e redatto contributi critici per riviste specializzate) sia nella gestione di complesse iniziative culturali in ambito pubblico. Da 7 anni ricopriva il ruolo di Collaboratrice Scientifica per il Museo d’arte di Mendrisio – Dicastero Museo e Cultura, periodo durante il quale ha ulteriormente approfondito i suoi ambiti di competenza nell’organizzazione delle mostre e delle relative pubblicazioni, nella valorizzazione di Casa Pessina con esposizioni fotografiche periodiche, attraverso la partecipazione attiva alla Rete dei Musei d’arte del Mendrisiotto, nella collaborazione alla stesura del dossier Unesco relativamente al patrimonio dei Trasparenti e consolidando i rapporti con le associazioni culturali del territorio.