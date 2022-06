Mendrisio, “municipale abusa dei parcheggi gratis”

“L’autorizzazione concessa ai municipali a parcheggiare, per ragioni di servizio, in qualsiasi posteggio della Città, senza dover pagare, è cosa buona e giusta. Ma se questa autorizzazione viene usata per “affari privati”, ecco che diventa un abuso”. È quanto scrive il consigliere comunale di Mendrisio Massimiliano Robbiani (Lega) in un’interrogazione rivolta all’Esecutivo, nella quale evidenzia il comportamento di un municipale PLR che “per ragioni di lavoro, parcheggia per tutta una giornata la sua auto nei pressi della stazione FFS di Mendrisio”. Per Robbiani il fatto grave è che “il posteggio occupato si trova davanti al centro medico”. A sostegno della sua tesi Robbiani ha pure allegato delle fotografie, scattate giovedì 2 giugno, che mostrano l’auto parcheggiata davanti al centro medico. Il veicolo sarebbe rimasto lì “dalle 10 alle 19.15 circa”.