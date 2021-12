Mendrisio e il Ticino nuove mecche del cinema?

È stato presentato negli scorsi giorni il “Mendrisio Film Fund”, il primo fondo di incentivo economico in Ticino per il mondo dell’audiovisivo. Il progetto, frutto di una collaborazione fra la Ticino Film Commission e la Città di Mendrisio, vuole attirare produzioni cinematografiche nel territorio, sostenendone l’economia.

Legame locale “Una troupe che volesse girare un film chiedendo una qualche forma di collaborazione con il territorio di Mendrisio può ora richiedere un incentivo finanziario”, ci spiega Niccolò Castelli, regista e direttore della Ticino Film Commission. Concretamente, “se si vogliono girare delle immagini sul Monte San Giorgio o in Piazzale alla Valle, ma anche se semplicemente si decide di far soggiornare la troupe in un albergo di Mendrisio o di ricorrere a un catering con sede nella Città, si può richiedere il rimborso di una parte della spesa sostenuta”. E l’indotto sul territorio, assicura Castelli, è molto più elevato di quanto viene devoluto.

Ticino set ideale

D’altronde, tutto il Ticino ha un grande potenziale quale set cinematografico, “ancora di più in tempo di pandemia”, precisa il regista svizzero-italiano. “Oggi viaggiare è diventato difficile. Chi viene da noi, in massimo un’ora passa dal ghiacciaio alle palme”, con tutta la potenza evocativa che paesaggi del genere possono suscitare negli occhi di un regista: “Venite nel Mendrisiotto e avrete dei vigneti tali che vi sembrerà di essere in Toscana, salite al Basòdino per il suo ghiacciaio (peraltro con una comoda funivia) e poi scendete alle palme di Ascona, dove vi sembrerà di essere al mare”. Un’offerta che fa gola a produzioni svizzere, ma anche straniere, che non vogliono districarsi nella selva burocratica impostata da numerosi Stati esteri.