Mendrisio, disagi al traffico per rottura tubatura

Questo pomeriggio attorno alle 13.30 si è rotta una tubatura in via Francesco Borromini a Mendrisio. Lo comunica Rescue Media, spiegando che si è reso necessario aprire un buco nell’asfalto per poter raggiungere la tubazione dell’acqua che generava una perdita che ha danneggiato il campo stradale. Sono prontamente intervenuti gli operai per ripristinare la situazione. Una perdita di acqua che accade in un periodo dove l’approvvigionamento idrico è già difficile a causa della siccità che attanaglia il mendrisiotto.