Mendrisio annulla il “Capodanno on Ice”

A causa del peggioramento della situazione pandemica, la città di Mendrisio ha deciso di non correre rischi e cancellare il programma “Capodanno on Ice” per l’ultimo dell’anno. La pista di pattinaggio in Piazza del Ponte sarà dunque chiusa alle 19.00 a San Silvestro. Rimane comunque aperta fino al 9 di gennaio 2022, tutti i giorni dalle 10 alle 22 (ad eccezione del primo gennario, che riapre dalle 14.00).

Servizi cittadini a distanza

Gli sportelli comunali e di quartiere sono normalmente accessibili al pubblico nei consueti giorni e orari e nel rispetto delle attuali disposizioni igienico sanitarie dettate dal Covid-19. Unica eccezione, quale misura temporanea, l’Ufficio tecnico che ha centralizzato tutte le consultazioni e l’accesso agli atti presso lo sportello di Mendrisio, situato al primo piano del Centro di pronto intervento, in via Franco Zorzi. La Città consiglia tuttavia la popolazione di valutare il proprio bisogno di servizi comunali e, laddove possibile, a comunicare usando il telefono, l’e-mail o l’invio postale (info “Uffici e collaboratori”). Molte pratiche possono essere inoltre svolte tramite il portale ufficiale mendrisio.ch. Per esempio, di grande utilità è la sezione “Sportello elettronico” dove sono pubblicati numerosi formulari (per arrivi, partenze, cambi di indirizzo, incentivi, richieste per imposte, parcheggi, ecc.).