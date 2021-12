Memorial Dj Augusto, 3mila franchi per l’Angola

Nei giorni scorsi giorni Silvana, Carlo e Lilly Morici, rispettivamente genitori e sorella dell’indimenticato DJ Augusto, hanno consegnato all’Associazione Elilongiso l’assegno di 3.000 franchi frutto del ricavato dalla giornata tenutasi lo scorso mese di settembre a Monte Carasso in ricordo del giovane musicista bellinzonese. La somma servirà per completare una struttura per i bambini poveri di un villaggio dell’Angola. “Un’altra tappa verso la realizzazione di questo progetto. Contiamo di finirlo fra un paio di anni. Siamo contenti di poter collaborare con questa associazione che si adopera per l’Africa” ha detto Carlo Morici.