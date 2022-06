Medico del traffico, chiude il centro di Bellinzona

Ragioni sconosciute

In merito non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale e l’istituto non ha rivelato le ragioni che hanno portato a questa decisione, le quali sono tuttora ignote. Il Laboratorio di tossicologia di Olivone e la Sezione della Circolazione di Camorino non sarebbero stati al corrente della novità, così come il Centro universitario romando di medicina legale (Curml), a cui fa capo l’ambulatorio bellinzonese. Il Dipartimento delle Istituzioni ha ricordato che i medici del traffico sono dei liberi professionisti e che quindi la decisione di continuare o meno l’attività dipende unicamente da loro.