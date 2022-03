Medacta, utile in netta in progressione nel 2021

Ricavi in crescita lo scorso anno per Medacta: il produttore di dispositivi ortopedici con sede a Castel San Pietro ha registrato un utile netto di 51,5 milioni di euro (oltre 52,7 milioni di franchi), in aumento del 39% rispetto all'anno precedente. A livello operativo l'Ebitda è salito del 21,5% a 107,1 milioni di euro (poco meno di 110 milioni di franchi). Il relativo margine rettificato si è attestato al 29,5%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al 2020, indica la società in una nota odierna. Per la prima vola dall'entrata in borsa nel 2019, il gruppo proporrà all'assemblea generale il pagamento di un dividendo pari a 54 centesimi per azione.