Medacta si espande, 300 nuovi posti di lavoro

Investimenti milionari nei prossimi anni in Ticino da parte di Medacta. La società specializzata in protesi ortopediche ha inaugurato una nuova ala dello stabile a Rancate, annunciando nuovi ampliamenti a Castel San Pietro. L’azienda prevede di investire 40 milioni nei prossimi anni, che porterranno alla creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro. “Siamo in questa regione da sempre (l’azienda ha aperto nel 1999, ndr.) e ci troviamo molto bene sia con le autorità, che per l’accesso di manodopera”, spiega Francesco Siccardi, Amministratore delegato di Medacata ai microfoni di Ticinonews. “Per noi è molto importante il brand svizzero e vogliamo continuare a svilupparci in questo territorio”.