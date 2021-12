Medacta, cadono le accuse in Germania

La giustizia tedesca ha deciso di non proseguire con il procedimento contro Medacta Group SA, e in particolare contro il Ceo di Medacta International Francesco Siccardi e Jörg Häfner di Medacta Germany. Lo ha annunciato oggi lo stesso gruppo di Castel San Pietro in una nota stampa. L’azienda era indagata da marzo 2019 per le azioni di un suo consulente medico, che secondo la giustizia tedesca avrebbe “influenzato illegalmente o tentato di influenzare” gli acquisti di una clinica, con l’obiettivo di far acquistare diversi prodotti ortopedici, alcuni dei quali appartenenti a Medacta, dietro supposti pagamenti. Medacta aveva richiesto la fine del procedimento già nell’agosto 2019, richiesta che è stata infine accolta.