Maxi esercitazione per i pompieri di Monteceneri

Martedì 7 giugno il Corpo Pompieri Monteceneri ha svolto una manovra particolare in collaborazione con diversi enti di soccorso. Lo scenario che i soccorritori si sono trovati davanti presentava un’auto, uscita di strada dopo una festa, che finiva in una scarpata con a bordo quattro persone, di cui due ancora all’interno del veicolo e altre due sbalzate all’esterno.

Il totale era di due feriti, un illeso e un decesso. L’esercizio comportava la messa in sicurezza della zona e del veicolo. Le persone in auto sono state recuperate con l’aiuto della croce verde e dei soccorritori del Sas con l’impiego per l’evacuazione a monte di vari ancoraggi e barelle . È stata una serata dove ogni ente ha potuto mettere in atto ed esercitare le proprie competenze, oltre a vedere i vari ruoli dei diversi partner e le possibili sinergie .