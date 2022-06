Mattei: “Abbiamo dei nemici dell’allevamento”

“Le norme devono poter essere modificate in fretta”

Il fatto che ora la palla sia passata all’Ufficio federale dell’ambiente non fa differenza per Mattei. “Ci saranno anche delle regole, ma l’Ufficio federale dovrebbe essere in linea per dire ‘si continua su questa strada”. La situazione “non è pericolosa, è drammatica”. Vicino a Bosco Gurin “è successo un disastro, un altro mezzo disastro è accaduto in Verzasca. Ma cosa aspettiamo per dirlo a Berna? Noi l’abbiamo scritto alla signora Sommaruga che siamo in allarme e che in tutto l’arco alpino non si era mai vista una situazione di questo tipo. Bisogna fare qualcosa e loro devono essere pronti”. Non si possono “aspettare settimane e settimane perché ci sono dei cavilli giuridici e normativi. Le norme si fanno anche per cambiarle, e in modo immediato quando vi è un’emergenza come questa”, termina Mattei.