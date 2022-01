Marco Poloni dirigerà il Cisa

Il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive (Cisa) sarà diretto dal cineasta, fotografo, artista visivo e professore Marco Poloni. Il nuovo direttore raccoglierà il testimone da Domenico Lucchini che – dopo aver guidato la scuola per 15 anni “facendola evolvere e accrescendone il prestigio a livello nazionale e internazionale” – ha deciso a 67 anni di lasciare la funzione alla fine dell’anno accademico in corso che coincide con il trentennale della scuola.

Classe 1962, nato ad Amsterdam e cresciuto a Ginevra, Poloni ha maturato una carriera artistica e nell’insegnamento a livello internazionale tra Berlino, Chicago, New York, Roma e Parigi. Già professore alla prestigiosa School of the Art Institute of Chicago, Poloni è attualmente professore associato all’École Cantonale d’Art di Losanna (Ecal). Il neo-designato direttore del Cisa nella sua carriera artistica ha sviluppato un percorso che, partendo dal linguaggio fotografico, ha abbracciato quello filmico e delle installazioni artistiche. Oltre alle opere filmiche (tra le più recenti: “Una Cuba mediterranea” 2017; “Scomparsa delle lucciole” 2011; “The Analogue Dam” 2008), Poloni ha tenuto mostre personali e collettive in Svizzera, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Danimarca, Svezia, Turchia, Argentina e Corea del Sud, vincendo per tre volte lo Swiss Art Award (1997, 2000 e 2001).

“Un onore per me”

Il nuovo direttore, che entrerà in carica il 1 settembre 2022, ha così accolto la decisione del Comitato direttivo. “Sono onorato dalla scelta del Comitato e lieto di poter guidare il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive. Forte del suo team di grande valore – che ho già avuto modo di conoscere in occasione di alcune collaborazioni – sono certo che il Cisa abbia tutte le premesse per proseguire la sua evoluzione con successo. Iscrivendomi nella continuità dell’ottimo lavoro svolto da Domenico Lucchini, mi impegnerò per rafforzare il ruolo della scuola quale attore di primo piano nel panorama dell’audiovisivo ticinese, e agevolare aperture e collaborazioni anche in ambito nazionale e internazionale”.

Verso ulteriori “livelli di eccellenza”

Il Presidente del Cisa Michele Dedini, a margine del Consiglio direttivo, ha indicato che “al nuovo direttore verrà consegnata una scuola in ottimo assetto sia finanziario sia organizzativo, e con un efficace impianto didattico. Sono sicuro che con le sue competenze e la sua determinazione potrà condurla, in una prospettiva di continuità, a ulteriori livelli di eccellenza”. Il Direttore uscente Domenico Lucchini ha aggiunto: “dopo 15 anni di intenso lavoro e impegno passerò serenamente il testimone a un direttore che sono sicuro, dall’alto della sua esperienza, saprà onorare il mandato che una scuola creativa e professionale come il Cisa richiede, continuando a motivare collaboratori, insegnanti e allievi verso il raggiungimento di altri importanti traguardi”.