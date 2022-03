“Mantenere la tradizione dell’accoglienza”

Tra chi si è offerto c’è anche Lorenzo Alberto Pool, già pastore e decano della chiesa riformata grigionese che in passato aveva già teso la mano a persone in fuga. “Avendo la disponibilità per me è normale offrire il mio aiuto, anche se è un’esperienza molto forte, che ti segna”, ha spiegato ai colleghi di TeleTicino. “Accogliere dei rifugiati significa condividere una tragedia, avere a che fare con persone disperate che raccontano storie difficili, di sofferenza e di speranza”.

E ora la speranza è rivolta a quel che decideranno a breve le autorità. Venerdì il Consiglio Federale ha messo in consultazione ai Cantoni la decisione di attivare, per chi è in fuga dall’Ucraina, lo statuto di protezione S. Un permesso che garantisce accoglienza collettiva e diritto di soggiorno temporaneo in caso di guerra o di violenza in generale, nonché la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare. “Accogliere i rifugiati fa parte della tradizione svizzera, durante la seconda guerra mondiale ne abbiamo accolti tantissimi e penso che questa tradizione vada mantenuta”, continua ancora Lorenzo.