Manovra scorretta, incidente ad Agno

“Riattaccata” non eseguita

A bordo c’era un allievo-pilota, non accompagnato, che avrebbe effettuato delle manovre scorrette in fase di atterraggio ad Agno. In particolare, il pilota avrebbe dovuto eseguire quella che in termini tecnici viene definita una “riattaccata”, ovvero la ripresa di quota dell’aereo poco prima di toccare terra in presenza di condizioni sfavorevoli all’atterraggio.