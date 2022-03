Manifestazione per l’Ucraina a Bellinzona

Come in molte città svizzere, anche a Bellinzona si è svolta questo pomeriggio una manifestazione dove centinaia di persone hanno espresso la propria solidarietà per il popolo ucraino. Tra i presenti persone di tutte le età, portanti cartelli e striscioni che inneggiavano alla pace e alla fine del conflitto. “Ci battiamo contro qualcosa che sembrava assurdo fino ad un mese fa“ ha dichiarato un manifestante ai nostri microfoni. Tra i presenti anche molti membri nella comunità ucraina in Ticino, ma anche cittadini russi contrari all’operato di Putin.

No alla guerra, non solo in Ucraina

Una manifestazione per la pace, ma una pace globale e non semplicemente in Ucraina. La manifestazione è anche stata un’occasione per mostrare il proprio supporto alle vittime di tutte le guerre che si stanno svolgendo nel mondo ma che magari non stanno ricevendo la stessa attenzione. “Non è che dovrebbero esserci profughi di serie B“ ha dichiarato una delle presenti, mentre brandiva un cartello riportante un poema della poetessa siriana Widad Nabi “Vediamo in Polonia ad esempio: aprono i confini ai profughi ucraini ma tirano su il filo spinato per tutti gli altri“.

Presente anche la politica

Alla manifestazione ha partecipato anche Matteo Pronzini (Mps), che ha espresso la propria richiesta di una politica a favore dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e non solo. “Stanno già arrivando le prime donne e i bambini“ ha dichiarato ai nostri microfoni “e bisognerà soprattuto chiarire il problema delle scuole, perché è importante affrontare subito il problema della lingua e permettere a queste persone di stabilirsi nel nostro paese fintanto che questa situazione non sia conclusa“.