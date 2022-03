Maneggia gli occhiali da sole e fa un incidente

Un attimo di distrazione è costato caro a un automobilista che ieri, mentre si dirigeva in direzione nord sull’A2 a bordo dell’auto con targhe ticinesi, ha provocato un incidente poco prima dell’uscita della galleria del San Gottardo.

Secondo quanto riporta la Polizia cantonale urana il 47enne aveva intenzione di prendere gli occhiali da sole poco prima di uscire dal tunnel e così facendo si è accorto troppo tardi della segnaletica stradale, scontrandosi con un elemento di cemento al centro della corsia. A seguito dell’impatto l’auto si è ribaltata sul lato destro, scivolando per diverse decine di metri sulla carreggiata fino a fermarsi. Fortunatamente nessuno è rimato ferito. I danni materiali al veicolo e alle infrastrutture del traffico per contro ammontano a circa 20mila franchi.

A causa dell’incidente la galleria del San Gottardo è stata chiusa in direzione nord per circa 40 minuti per consentire le operazioni di sgombero.