Maltempo, colpito soprattutto il Locarnese

Violenti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio di domenica sulla Svizzera italiana. A Locarno, come riferisce l’agenzia Rescue Media, le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alcune piante sul lungolago, che hanno finito per colpire alcune auto posteggiate regolarmente, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva ei pompieri cittadini. Fortunatamente nei veicoli non vi era nessuno al momento del sinistro. La Polizia ha provveduto a isolare la zona a titolo precauzionale.

I Pompieri di Locarno hanno riferito in serata di essere intervenuti per rispondere a una decina di richieste di soccorso. “A causare maggiori disagi sono state le diverse piante cadute. Nei diversi punti interessati si è provveduto immediatamente alla messa in sicurezza, sono tutt’ora in corso le opere di bonifica per la riapertura delle strade”. Sono intervenuti 20 militi.

Caduta alberi in un campeggio

Lettori del Blick segnalano la caduta di alcuni alberi su tende di turisti al Campeggio Tamaro di Tenero. I danni sono solo materiali.

Disagi anche a Sud del Ceneri

Non solo il Locarnese ha registrato danni causati dal maltempo che si è abbattuto sul Ticino. Nel Luganese i pompieri di Melide sono intervenuti ad Arogno a causa di una frana, scesa dal Monte Sighignola, che ostruiva la cantonale fra Arogno e Pugerna. Per liberare il campo stradale si è dovuto fare capo a una pala gommata messa a disposizione dal Cantone. I militi sono poi intervenuti sulla cantonale di Capo San Martino, allagatasi a causa delle forti precipitazioni e ristabilendo la situazione. Nel Mendrisiotto, invece, il passaggio della cellula temporalesca non dovrebbe avere creato disagi.

La frana tra Arogno e Pugerna. Immagine Rescue Media

“Grossa cella temporalesca”

A causare questi danni è stata, ha spiegato MeteoSvizzera via Twitter, una “grossa cella temporalesca”. Le immagini del radar delle precipitazioni mostrano la cella attraversare il nostro cantone fra le 14 e le 16 circa. Le piogge sono state anche accompagnate da grandine.