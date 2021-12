Malcantone unito per uno “shopping senz’auto”

Per il quinto anno consecutivo i comuni del Malcantone, insieme a Gravesano, si sono accordati nel sostenere l’iniziativa “Shopping senz’auto 2021”, per raggiungere gratuitamente la città di Lugano con i mezzi pubblici nei giorni di apertura festiva dei negozi, in particolare le domeniche 12 e 19 dicembre. Le zone Arcobaleno toccate, oltre a quelle di Lugano (100, 110, 112, 113 e 121), comprendono anche quelle del Malcantone, ovvero 111, 130 e 131.

I comuni del Malcantone auspicano che la popolazione “approfitti dei mezzi di trasporto pubblici gratuiti nei giorni indicati per fare i propri acquisti o semplicemente per spostarsi nel comprensorio, riducendo così il traffico nei comuni di transito, evitando code e lunghe attese per i posteggi nei pressi di negozi e centri commerciali, dando così un contributo a ridurre l’inquinamento nella regione, riscoprendo un modo diverso di muoversi singolarmente e in famiglia, dando un valido contributo all’ecologia locale”, si legge in una nota. “Potrà essere anche un’opportunità per venire a scoprire dalla città i negozi e artigianato del Malcantone e del resto del Luganese”.