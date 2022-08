Maher Nasser firma il Libro d’oro di Locarno

Nell’ambito del 75. Locarno Film Festival, e in occasione degli appuntamenti legati ai 20 anni dell’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite, domenica 7 agosto Locarno ha accolto Maher Nasser, il direttore del dipartimento per la comunicazione globale dell’ONU. Nasser è stato ricevuto a Palazzo Marcacci dal sindaco Alain Scherrer e dal vicesindaco Giuseppe Cotti ed è stato invitato ad apporre la propria firma sul Libro d’oro della Città. Un invito che il rappresentante dell’ONU ha accettato con orgoglio e riconoscenza.

Il libro, ricordiamo, ha raccolto negli anni nomi e pensieri di oltre cento personalità illustri in visita in Città, dai reali di Svezia fino all’attuale presidente della Confederazione Ignazio Cassis, passando per diversi esponenti del Corpo diplomatico, imprenditori, autorità religiose, politici di livello cantonale, nazionale, internazionale e molti altri. E ora, il prezioso libro contiene anche la firma e la dedica di Maher Nasser.