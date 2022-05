Magnifici Borghi: il Ticino lascia il segno nel 2022

Nel 2022 il Ticino si è distinto come una delle regioni più interessanti della Svizzera. Domenica 15 maggio, in occasione della festa popolare a Cabbio in valle di Muggio, è stato consegnato dal Direttore culturale dell’associazione “i Borghi più belli della Svizzera”, Francesco Cerea, al Sindaco del comune di Breggia, Sebastiano Gaffuri, il premio al merito 2022 per la valorizzazione della frazione di Cabbio, in particolare per la sistemazione della piazza ed il restauro della fontana monumentale. Era dal 2016 che il premio non veniva assegnato ad un comune ticinese. Quell’anno, infatti, il riconoscimento era andato a Riva San Vitale per i lavori di riqualifica di piazza grande.

Bosco Gurin in copertina

La seconda edizione della guida ufficiale “i borghi più belli della Svizzera” contiene una prefazione del presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Non solo: la copertina della nuova guida edita da Favre con 224 pagine e le schede di 45 borghi, è dedicata al villaggio walser di Bosco Gurin. Il volume è in vendita nelle principali librerie di lingua tedesca come pure in numerosi chioschi d’Oltralpe. In Ticino è disponibile alla libreria del LAC di Lugano e alla libreria di Ascona.

Un network internazionale

L’associazione “I Borghi più belli della Svizzera”, fondata nel 2015 a Lugano, si propone di presentare i piccoli tesori della Svizzera e del Liechtenstein e di farli conoscere a livello nazionale e internazionale. Nel 2021 l’associazione è stata tra i finalisti del Premio svizzero del turismo “Milestone Excellence in Tourism”. L’associazione fa parte della federazione internazionale “Les plus beaux Villages de la Terre”, che riunisce e rappresenta Francia, Italia, Belgio, Spagna, Germania, Russia, Libano, Giappone e Svizzera. Oggi fanno parte dell’associazione svizzera 45 borghi in 16 cantoni e 1 villaggio nel Principato del Liechtenstein, tra cui località famose come Ascona, Bergün, Gruyères e Saint-Ursanne. Per far parte del “club” i borghi devono essere particolarmente belli e situati in un paesaggio d’eccezione. Anche l'autenticità e l'aspetto storico sono criteri fondamentali, così come la volontà del comune di fare rete.