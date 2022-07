Lupo sul Pizzo di Claro, “impossibile recintare”

Il lupo colpisce ancora, questa volta sul Pizzo di Claro. Nella notte tra martedì e mercoledì l’animale ha ucciso 5 pecore che si trovavano al pascolo sull’Alpe di Mem, nel Canton Grigioni. “Una sesta pecora è stata lasciata agonizzante e l’ho dovuta sopprimere”, ci spiega Fabio Pregaldini, il guardiacaccia intervenuto per l’attacco. “Ho prelevato il DNA da 5 carcasse e ho mandato i campioni alle autorità preposte per determinare di quale esemplare si tratti”, precisa Pregaldini.

“Impossibile recintarle”

A differenza di altri animali al pascolo, come le mucche ad esempio, le pecore non restano in una zona specifica, ma si spostano libere cercando l’ombra e l’erba più fresca. Non è infatti raro vederle pascolare in zone impervie. “È impossibile recintarle, basta conoscere la zona per capirlo”, ci dice Marco Grassi, il proprietario dei capi predati all’Alpe di Mem. E la conferma arriva anche dal guardiacaccia: “ho trovato le carcasse in una zona impervia, erano su una sassaia e quindi è impossibile pensare a un recinto”.

“Le riporto in stalla”

“In 54 anni non ho mai visto qualcosa di simile”, afferma Grassi. “Da generazioni andiamo all’Alpe di Mem con gli animali, avevo poco più di un anno quando sono salito per la prima volta e quella di mercoledì mattina è la prima predazione che subisco”. Ma cosa fare ora, chiediamo a Grassi? “Sabato cerco di riunire le pecore rimaste all’Alpe e le riporto in stalla, a San Vittore. Non sarà facile farle scendere dal Pizzo di Claro, dove c’è l’erba più buona e un clima più favorevole, ma se riuscirò a radunarle tutte, l’intenzione è quella di riportarle in basso”. Un’impresa che non si preannuncia facile perché all’appello mancano ancora 3 pecore. “Spero di ritrovarle, vive naturalmente”, racconta l’allevatore.