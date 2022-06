Lupo, presentata una mozione a Berna

La motivazione

Marchesi e Chiesa hanno presentato la mozione con delle chiare motivazioni: il ritorno del lupo in Svizzera è in chiaro contrasto con le attività degli allevatori di montagna e in molti Cantoni alpini il lupo ha colpito greggi di animali da reddito (capre e pecore), fonte di sostentamento per molti allevatori delle zone periferiche. In queste zone, infatti, le misure di protezione sono spesso irrealizzabili e spesso vanno in contrasto con i fruitori della montagna. Il lupo, tuttavia, è diventato una minaccia anche per gli allevatori di bestiame grosso, come le mucche. L’attuale legge della Confederazione si è al momento limitata a concedere ai Cantoni che ne hanno fatto richiesta l’autorizzazione all’abbattimento di esemplari maggiormente dannosi, ma solo dopo aver dimostrato che il singolo lupo ha davvero predato in abbondanza. Quanto chiesto dagli allevatori di montagna ha ottenuto come principale risposta degli indennizzi economici quando questi in realtà coprono solo in parte il danno subito e non tengono conto del danno morale e non scongiurano la messa a rischio delle attività stesse. L’obiettivo della proposta dei due Consiglieri non è sicuramente di sdoganare l’abbattimento indiscriminato del lupo, quando piuttosto un ammorbidimento della legge applicata dal Consiglio federale e dagli Uffici competenti al fine di fornire una risposta a chi vive grazie all’allevamento in zone discoste, che già per loro natura operano in territori impervi e dove le difficoltà non mancano, e che non necessitano di altre complicazioni legislative.