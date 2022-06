Lupo, Cevio solidale con il settore agricolo

Il Municipio di Cevio si schiera con il settore agricolo. A seguito delle varie predazioni avvenute in Vallemaggia da parte del lupo oggi è arrivata la risoluzione municipale per “manifestare pubblica e piena solidarietà” al settore confrontato “con un grave problema che, incomprensibilmente, non viene riconosciuto come tale”. Per il Municipio “l’allevamento tradizionale locale è in grave rischio di estinzione” e per questo lo ha dichiarato “specie protetta da tutelare”.