Lupi e materie prime sul tavolo del Governo

Materie prime. “Il Ticino ha una strategia?”

La prima chiede al governo come intende affrontare l’imminente mancanza di alcune materie prime che si prospetta con la guerra e le sanzioni contro la Russia, e se esistono degli studi e dei piani di emergenza per affrontare questo problema. L’interpellanza chiede in particolare se il Cantone dispone già di dati economici e di stime sull’impatto della crisi sul PIL cantonale e sul mercato di lavoro e come intende eventualmente sostenere l’economia locale in caso di bisogno.