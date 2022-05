Le giornate si allungano: quale momento migliore del tramonto e della sera per salire in vetta al Monte San Salvatore?

A partire dal 20 maggio tutti i venerdì e sabato gli ospiti potranno approfittare della conveniente tariffa per la funicolare di soli 9 franchi per chi cena presso il Ristorante Vetta. Da venerdì 8 luglio e fino a sabato 27 agosto la struttura rimarrà poi regolarmente in esercizio tutti i giorni dalle 9.00 sino alle 23.00.