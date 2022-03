Lugano, prorogate alcune agevolazioni per gli esercizi pubblici

Alcune agevolazioni che sono state introdotte nel 2020 e 2021 a sostegno degli esercizi pubblici a Lugano verrannno prorogate. Il Municipio ha infatti deciso di confermare la possibilità di estendere del 30% le aree esterne, senza tassa aggiuntiva. Questo visto che hanno portato “un valore aggiunto in termini di vitalità e vivibilità” della città, molto apprezzato sia dai cittadini che dai turisti. Anche la procedura semplificata per la posa di strutture temporanee rimarrà in vigore fino alla Pasqua del 2023, con applicazione dell’ordinario supplemento di tassa per le superifici coperte. Vale inoltre il condono del 30% della tassa d’occupazione del suolo pubblico per quegli esercizi che - non disponendo di aree esterne già autorizzate – potranno usufruire di nuovi spazi pubblici nelle loro immediate vicinanze.