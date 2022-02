Lugano, polemica sul destino di un villino storico

Come sono apparse, subito hanno fatto storcere il naso a molti residenti della zona: le modine piazzate attorno a una villa di inizio Novecento nel quartiere Montarina di Lugano stanno già suscitando polemica. Nicola Schoenenberger, consigliere comunale dei Verdi, ha affidato il suo disappunto a un post su Facebook, che ha rapidamente attirato molti commenti a sostegno della salvaguardia dell’edificio, fra i quali quello della Società ticinese per l’Arte e la Natura, che ha già fatto sapere che si opporrà al progetto.

Liste di protezione

Nella domanda di costruzione l’istante, una società di compravendita immobili di Gravesano, chiede la demolizione della villa per la costruzione di un edificio residenziale. Il quartiere è parte di una zona di protezione definita dalla stessa Città di Lugano. Il Consiglio di Stato, anche considerato l’abbattimento in passato di edifici di pregio nell’area, aveva consigliato alla Città di inserire lo stabile in una lista di protezione. Negli scorsi mesi si è aggiunto un ulteriore strumento legislativo di protezione dell’area: lo stesso Schoenenberger aveva presentato una mozione, accolta dal Consiglio comunale, “che richiedeva che il catalogo Isos, il quale elenca i siti di importanza nazionale, fosse integrato nel catalogo dei beni protetti localmente all’interno dei piani regolatori”, illustra l’ecologista ai nostri microfoni.